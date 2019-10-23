إنجاز تمويل أكبر صفقة في تاريخ السكك الحديدية بين روسيا ومصر

روسيا – وقعت موسكو والقاهرة ملحقا لاتفاقية سيتم في إطارها تزويد مصر بـ1300 عربة ركاب تزيد قيمتها عن مليار دولار.

وأبرمت الوثيقة بين الشركة المساهمة “ترانسماش هولدينغ” والسكك الحديدية الوطنية المصرية، وتم التوقيع في جناح المركز الروسي للتصدير في المنتدى الاقتصادي “روسيا – إفريقيا” المنعقد حاليا في سوتشي، (لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط التالي).

وسيسمح الملحق الموقع بالبدء بتمويل وتنفيذ المشروع الروسي الهنغاري المشترك لتوريد 1300 عربة ركاب مختلفة الأصناف الى مصر.





ويقضي المشروع بتنظيم تجميع العربات من المكونات الروسية في هنغاريا من أجل تصديرها لاحقا الى مصر، على أن يوفر الجانب المجري، الذي يمثله بنك التصدير والاستيراد الهنغاري HEXIM، الجزء الأكبر من تمويل المشروع.

كذلك ستقوم وكالتا إقراض الصادرات الروسية EXIAR والهنغارية MEHIB بتمويل المشروع أيضا.

(لمزيد من المعلومات عن فعاليات المنتدى الاقتصادي “روسيا – إفريقيا” اضغط على الرابط التالي).

وعلق مدير عام المركز الروسي للتصدير أندريه سليبنيوف، على مراسم التوقيع، قائلا: “يعد توريد مثل هذه المجموعة الكبيرة من منتجات الهندسة الميكانيكية الروسية العالية التكنولوجيا دليلا مهما ليس فقط على نمو الصناعة الروسية بل وعلى الإقبال الذي تشهده هذه المنتجات في الأسواق الخارجية”.





وأعرب المسؤول عن أمله في أن “تكون هذه الاتفاقية بندا من بنود برنامج طويل الأمد لتحديث السكك الحديدية المصرية بمساعدة التكنولوجيا الروسية والتمويل الروسي والدولي”.

يشار إلى أن قمة “روسيا – إفريقيا” انطلقت اليوم في مدينة سوتشي الروسية برئاسة الرئيسين فلاديمير بوتين والمصر عبد الفتاح السيسي، حيث أن مصر تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي. وتعد القمة أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.

وتزامنا مع القمة سينعقد منتدى اقتصادي يهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والدول الإفريقية، وعرض مشاريع واعدة على رجال الأعمال الذين سيشاركون في هذا المنتدى.













المصدر: RT