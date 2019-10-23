استطلاع : أكثر من نصف الإسرائيليين يريدون استقالة نتنياهو من قيادة “الليكود”

استطلاع : أكثر من نصف الإسرائيليين يريدون استقالة نتنياهو من قيادة “الليكود”

إسرائيل – أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل أن أكثر من نصف الإسرائيليين يعتقدون بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يجب أن يستقيل من قيادة حزب “الليكود”.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، ونشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، إلى أن 53.5% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل من قيادة الحزب بسبب اتهامات الفساد الموجهة إليه.

واعتبر 65% أن على نتنياهو أن يستقيل من قيادة الحزب في حال إدانته بتهم الفساد، فيما يعارض 24% استقالته من قيادة “الليكود”.

وبشأن تشكيل الحكومة، يؤيد 56% اتفاقا بين نتنياهو وزعيم تحالف “أزرق أبيض” بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوليهما منصب رئيس الوزراء بالتناوب، فيما يعارض 32% مثل هذه الصيغة.

يشار إلى أن الاستطلاع أجري خلال الفترة بين 3 و6 أكتوبر الجاري، وشمل 601 من الإسرائيليين.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل