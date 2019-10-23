اليونان – أعلنت السلطات اليونانية فقدان 3 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 6 آخرين جراء اصطدام قارب لخفر السواحل اليوناني بزورق يقل مهاجرين غير نظاميين قرب جزيرة “إستانكوي” (كوس) في بحر إيجه.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية (ANA-MPA) إن قاربًا لخفر السواحل اليوناني اصطدم بزورق يقل 34 مهاجرًا غير نظامي ومصابيح الملاحة فيه لا تضيء.

وجرت الحادثة خلال دورية للقارب اليوناني فجر الأربعاء شرق جزيرة “إستانكوي”.

وأشارت الوكالة إلى تحطم الزورق جراء الاصطدام وسقوط المهاجرين في البحر.

وبيّنت أنه جرى انقاذ 31 مهاجرا، وأن الأعمال متواصلة للبحث عن 3 أشخاص بينهم طفل، فقدوا عقب الحادثة التي أدت أيضًا إلى إصابة 6 أشخاص.

ويشارك في أعمال البحث والانقاذ قارب تابع للوكالة الأوروبية لحماية الحدود (Frontex)، و3 زوارق لخفر السواحل اليوناني، ومروحية “سوبر بوما”.

الأناضول