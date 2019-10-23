موسكو – أعلنت وزارة الدفاع الروسية دخول رتل من الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة “عين العرب” (كوباني) السورية المتاخمة للحدود التركية.

جاء ذلك في بيان نشرته الأربعاء، حول التطورات الأخيرة للتفاهمات بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي.

وقالت الوزارة: “الشرطة العسكرية الروسية ستجري دوريات في المناطق المجاورة لمنطقة عملية نبع السلام، لتساعد القوات الكردية على الانسحاب”.

وأوضحت أن رتلًا من الشرطة العسكرية الروسية دخل “عين العرب” في الحدود التركية – السورية.

ولفتت إلى أن المسؤولين الروس التقوا بالممثلين المحليين لمناقشة القضايا المتعلقة بإنجاز المهام.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن روسيا وعناصر النظام السوري سيرسلون إرهابيي تنظيم “ي ب ك” إلى ما بعد 30 كيلومترا من الحدود التركية، بما في ذلك “عين العرب”، وسيتم تطهير المنطقة بالكامل من الأسلحة.

والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية انتهت بالتوصل لاتفاق حول انسحاب تنظيم “ي ب ك” الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

الأناضول