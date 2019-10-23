ليبيا – قال رئيس مجلس محلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك إن منح أذن بصرف مبالغ التعويضات المخصصة لملف جبر باتفاق مصراتة – تاورغاء من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تعتبر خطوة جيدة رغم إتخاذها بوقت متأخر.

الشكشاك أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ظروف البلاد تقف دائماً عائق أمام هذه الإجراءات، متمنياً أن يتم إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالشكل المطلوب لمساعدة أهالي مدينة تاورغاء.

ولفت إلى أن المجلس الرئاسي هو المصدق على إتفاق مصراتة – تاورغاء والراعي له والمتعهد بتنفيذه، موضحاً أن الظروف الأمنية تقف عائق أيضاً أمام الرئاسي بشأن تنفيذ الإتفاق.

أما فيما يتعلق بالملف الصحي وما تعاني منه المدينة من إنتشار لمرض اللشمانيا وأوضح أن المرض قديم بتاورغاء ليس بجديد وقد تم القضاء عليه حينها أي من عام 2000 إلى 2008 لكن الآن التراكمات و الأوساخ وبقايا المصانع من العوامل المساهمة بعودة المرض إضافة لوجود بقايا المباني المهدمه.

وأكد على أنه سيتم التعاقد مع شركة لنقل المخلفات وبقايا المباني المهدمة خارج المدينة وردم كل الحفر في إطار السيطرة على انتشار المرض.

كما نوّه إلى أن المركز الوطني لمكافحة الامراض قام بتزويد المدينة بشحنة أدوية والأمصال السريعةلكن المرض إنتشر بالمدينة وبني وليد وزليتن والجبل الغربي.