الرياض – استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، امس وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بعد أيام من إعلان واشنطن نشر 3 آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الملك سلمان والوزير الأمريكي تناولا خلال اللقاء علاقات الصداقة السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وتأتي زيارة إسبر غير المعلنة مسبقا للمملكة، التي وصل إليها الاثنين، بعد زيارة قام بها لأفغانستان.

هذا وكانت واشنطن قررت في 11 أكتوبر نشر 3000 جندي إضافي ومعدات عسكرية، بينها صواريخ باتريوت ومنظومة “ثاد” وطائرات مقاتلة في السعودية، على خلفية التوتر في الخليج.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أعلن البنتاغون أنه سيتم نشر بطارية صواريخ “باتريوت” للدفاع الجوي و4 رادارات من نوع “سنتينل”، بالإضافة إلى 200 فرد من طواقم الصيانة في السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية.

المصدر: وكالات