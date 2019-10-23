ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني على عدم رغبة الليبيين لحضور تركيا لمؤتمر برلين الدولي المزعم عقده بشأن ليبيا بإعتبارها طرف مباشر في الصراع الليبي،

العباني أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أهمية القضاء على المليشيات المسلحة طوعاً أو كرهاً فلا يمكن بناء الدولة المدنية في ظل وجود المليشيات على الأرض.

وطالب بضرورة إعتبار مجلس النواب المنتخب من كل الليبيين الشرعية السياسية الوحيدة والتأكيد على أن الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس 2011 هو الدستور الليبي المؤقت النافذ حتى تاريخ صدور الدستور الدائم.

بالإضافة لإعتبار إتفاق الصخيرات وثيقة غير دستورية لعدم شرعنتها محلياً.



وأكد على وجوب دعم مؤتمر برلين القوات المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب ورفع حظر التسليح عنها وإعتبار ما يقوم به الجيش في حربه على الإرهاب ومنعه من الإنتشار والتمكن من الأراضي الليبية واجباً نيابة عن كل الدول.