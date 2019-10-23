ليبيا – قال المتحدث باسم ما يعرف بـ” القوة الوطنية المتحركة ” التابعة للمجلس الرئاسي سليم قشوط إن معظم محاور القتال في طرابلس شهدت هدوء حذر بإستثناء محوري اليرموك والخلاطات الذين شهدا خلال الـ”24″ ساعة إشتباكات عنيفة جداً ، لافتاً إلى أن مسلحي الوفاق تمكنوا من دحر ما وصفه بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية) من منطقة الخلاطات حسب زعمه.

قشوط أشار في مداخلة على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الإشتباكات لا تزال في محور معسكر اليرموك.

وأضاف أن مسلحي الوفاق يناورون على محاور القتال حول مدينة ترهونة وأنهم قد وضعوا خطة عسكرية ليتمكنوا من التقدم نحو المدينة وإحكام الحصار على منافذها لكي تمنع عنها الإمداد والدعم اللوجيستي حسب قوله.