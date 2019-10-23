سوريا – دعا رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، الحكومة السورية إلى المساعدة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد، من خلال المفاوضات المزمع عقدها في جنيف.

وأضاف الحريري في مقابلة مع وكالة أنباء “الأناضول”: “نحن نؤمن بالحل السياسي ونعمل لأجله، ونقول لا نريد ولا يمكن أن يكون الحل عسكريا، لكن النظام وداعميه مصرون على الحل العسكري”.

وأضاف أن “أي تقدم في العملية السياسية والعملية الدستورية، وأي احتمال للوصول لحل يمكن أن ينقذ السوريين، يحتاج إلى 3 طبقات من التوافق، التواق السوري السوري، والإقليمي، والدولي”.

وتابع الحريري، موضحا “نحن في هيئة المفاوضات لن نذهب إلى جنيف إلا من أجل نجاح اللجنة الدستورية كخطوة أولية، وبوابة لتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن، بما يضمن انتقالا سلميا حقيقيا للسلطة”.

وأردف “نتمنى من الأطراف الأخرى سواء من النظام، أو الأطراف الإقليمية والدولية، أن تساعدنا في جهودنا هذه، وجهود بيدرسن لإحراز تقدم حقيقي في اللجنة الدستورية”.

وأرسلت الأمم المتحدة لجميع الأطراف دعوات لحضور الاجتماع الأول للجنة الدستورية المقرر في الفترة بين 29 و30 أكتوبر الجاري في جنيف، حيث من المتوقع أن يتم تشكيل لجنة دستورية مصغرة خلال هذا الاجتماع.

ومن المقرر أن تتكون اللجنة الدستورية المصغرة، المكلفة بإعداد مشاريع دستورية، من 45 شخصا، 15 منهم عن الحكومة و15 آخرين عن المعارضة و15 عن المجتمع المدني.

أما اللجنة الموسعة، فيتعين عليها تبني المشاريع المقدمة، وستجتمع بشكل متواز مع عقد جلسات اللجنة المصغرة، أو بقدر تقدم عمل هذه الأخيرة، وذلك من أجل بحث مقترحاتها وتبنيها.

وأعلنت الأمم المتحدة في أواخر سبتمبر الماضي عن تشكيل اللجنة الدستورية لمناقشة ووضع دستور سوري.

واتخذ قرار بتشكيل هذه الهيئة في يناير 2018 في سوتشي خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي دعا إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: الأناضول