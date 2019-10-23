ليبيا – عقد اجتماع بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس الثلاثاء ضم رؤساء الأجهزة الرقابية سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة ونعمان الشيخ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمشاركة عدد من مدراء الإدارات العامة و المكاتب و المستشارين بالأجهزة الرقابية .

الإجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للهيئة مناقشة العديد من الموضوعات الهامة ذات العلاقة بالعمل الرقابي المشترك للأجهزة و تم الاتفاق على التعاون و تظافر الجهود والتنسيق المباشر و التواصل المستمر بين الأجهزة الرقابية.

وبحث المجتمعون معالجة التداخل الحاصل بين الاختصاصات و الإنطلاق برؤية جديدة لمواصلة العمل الرقابي المشترك لتحسين أداء الأجهزة التنفيذية و اكتشاف مواطن الفساد و محاربته وفقاً للإختصاصات المسندة لكل جهاز.

كما تم اعتبار هذا الإجتماع منطلق للعمل الرقابي المشترك بين الأجهزة الرقابية على أن تعقبه اجتماعات أخرى بشكل دوري و متواصل.