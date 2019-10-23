لندن – عثرت الشرطة البريطانية، الأربعاء، على 39 جثة داخل شاحنة في منطقة صناعية بمدينة إيسكس، جنوب شرقي البلاد.

وقالت الشرطة، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن الجثث تعود لـ”38 بالغا ومراهقا”.

كما رجحت أن تكون الشاحنة “قادمة من بلغاريا، ودخلت البلاد السبت الماضي”.

وفي السياق، أعلنت الشرطة القبض على سائق الشاحنة، وقالت إنه “شاب (25 عاما) من أيرلندا الشمالية”.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة، وصفته بأنه “واحد من أكبر التحقيقات في جرائم القتل بالبلاد”، حسبما نقلت صحيقة “ذا صن” البريطانية.

من جهته، أعرب رئيس هيئة كبار المحقيين، أندرو مارينر، عن أسفه بشأن هذا الحادث المأساوي. لافتا إلى أن “التحقيقات لا تزال جارية لفك لغز الجريمة”.

وقال: “تقول الشرطة إن الشاحنة قدمت من بلغاريا ودخلت البلاد عبر بلدة هوليهيد في ويلز، السبت، ونحن الآن نبحث في القضية على نحو وثيق بالتعاون مع شركائنا”.

وتعد هوليهيد أحد أهم موانئ عبور العبّارات القادمة من أيرلندا، حسب وسائل إعلام محلية.

الأناضول