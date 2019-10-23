وسجل هدفي الفوز لـ”الدراويش” الناميبي جونسون شيلونغو في الدقيقتين 40 و 64.

وسيطر الإسماعيلي على أغلب فترات الشوط الأول، وشكلت هجماته خطورة كبيرة على مرمى الجزيرة الذي تراجع لاعبوه للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وسجل شيلونغو هدف الإسماعيلي الأول بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى العليا لمرمى علي خصيف حارس الجزيرة.

مع بداية الشوط الثاني واصل الإسماعيلي ضغطه الهجومي، ونجح شيلونغو في إضافة الهدف الثاني بتسديدة إلى يمين خصيف.

وفى الدقيقة 76 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للجزيرة، انبرى لها زايد العمري، وتصدى لها محمد مجدي حارس الإسماعيلي.

ويلتقي الفريقان إيابا في 26 نوفمبر المقبل بملعب محمد بن زايد في أبوظبي.