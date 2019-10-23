روسيا – دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إلى مضاعفة حجم التبادل بين بلاده وإفريقيا خلال نحو 5 سنوات.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لقمة “روسيا – إفريقيا” في سوتشي التي انطلقت، اليوم، إن “التجارة المتبادلة بين روسيا وإفريقيا ارتفعت بأكثر من الضعف وتجاوزت 20 مليار دولار خلال 5 سنوات”.

وتابع “يبدو لي أن هذا قليل جدًا.. من بين الـ 20 مليار دولار، يبلغ حجم تجارتنا مع مصر 7.7 مليار دولار، ما يعادل 40 بالمئة من تجارتنا مع إفريقيا. في إفريقيا يوجد الكثير من الشركاء المحتملين للغاية. مع إمكانات تنمية جيدة، توجد إمكانات نمو هائلة”.

وكشف بوتين أن بلاده شطبت ديونا مستحقة على الدول الإفريقية بما يزيد عن 20 مليار دولار.

وقال إن “روسيا تشارك في مبادرة لتخفيف عبء ديون الدول الإفريقية. حتى الآن، يتجاوز المبلغ الإجمالي لإلغاء الديون 20 مليار دولار”.

وحسب بوتين، جرى إطلاق برامج مشتركة مع عدد من الدول، بما في ذلك استخدام أموال الديون لتمويل مشاريع النمو الاقتصادي الوطني.

وأشار بوتين إلى أن إفريقيا تجتذب رجال الأعمال الروس على نحو متزايد، وأصبحت البلدان الإفريقية أحد مراكز النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف بوتتين “البلدان الإفريقية تجتذب المزيد والمزيد من الاهتمام من قطاع الأعمال الروسي. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن إفريقيا أصبحت واحدة من مراكز النمو الاقتصادي العالمي”.

وتابع “وفقًا للخبراء، سيصل إجمالي الناتج المحلي للدول الإفريقية في 2050 إلى 29 تريليون دولار”.

وستجري القمة بإشراف الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يحضر فعاليات قمة سوتشي زعماء 43 دولة إفريقية، إضافة إلى تمثيل 11 دولة على مستوى نواب الرؤساء أو وزراء الخارجية أو السفراء.

يذكر أن 10 آلاف ممثل عن جميع قطاعات الاقتصاد في الدول الإفريقية تلقوا دعوات للحضور إلى سوتشي.

ويضم الوفد الروسي ممثلي أبرز الشركات الوطنية التي تدير أعمالا في البلدان الإفريقية ومهتمة بتطوير مشاريع اقتصادية فيها.

ومن المقرر أن يجري في القمة تبادل معمق للآراء بشأن وضع إجراءات متفق عليها في مجال مواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات والتحديات والمخاطر الأخرى التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.

وسيتم إصدار إعلان ختامي حول نتائج القمة والمنتدى، بعد اختتام أعمالهما، غدا الخميس.

الأناضول