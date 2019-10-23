ليبيا – استقبل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الثلاثاء النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومه بحضور عضو مجلس النواب عن سبها محمد أجديد.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة كافة الأوضاع الأمنية بمختلف ومدن مناطق الجنوب الغربي لليبيا وسير العمل الأمني بمختلف مدريات الأمن وفروع الإدارات العامة بتلك المناطق بالإضافة إلى سير العمل الأمني بمديرية الأمن سبها.

وبدوره،أكد المستشار بوشناف لنواب الجنوب تقديم كافة الدعم لمديريات أمن الجنوب وعلى رأسها مديرية أمن سبها لتضطلع بدورها في تأمين البلاد وحماية ظهر القوات المسلحة ومحاربة كافة الجماعات الإجرامية الوافدة ومظاهر الجريمة لما للجنوب من أهمية في الأمن الوطني الليبي.