ألمانيا – يحل بوروسيا دورتموند الألماني ضيفًا على إنتر ميلان الإيطالي، في ملعب جوزيبي مياتزا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.

الفريق الألماني يدخل المباراة وعينه على النقاط الـ3، لمواصلة تصدر المجموعة السادسة، إذ يملك حاليًا 4 نقاط بالتساوي مع برشلونة، الذي يتأخر عنه بفارق الأهداف، بينما يأتي النيراتزوري ثالثا بنقطة وحيدة، أمام سلافيا براج المتذيل بنفس الرصيد.

لكن الرحلات للأراضي الإيطالية تشكل عبئًا تاريخيًا على أسود الفيستيفال، ففي 16 مباراة هناك، خرج دورتموند بـ3 انتصارات فقط، بينما تعرض للخسارة في 11 مواجهة، وحسم التعادل مباراتين.

واكتفى الفريق الأصفر بتسجيل 15 هدفًا خلال تلك المواجهات، بينما استقبلت شباكه 30 هدفًا.

لكن رغم السجل الضعيف لدورتموند في مغامراته الإيطالية، إلا أنه يتسلح بتميمة مميزة، ألا وهي نجاحه في إسقاط الكبار، وبالتحديد داخل ملعب جوزيبي مياتزا (سان سيرو).

فقد حقق دورتموند انتصاراته الـ3 في إيطاليا على عمالقة الكالتشيو، إنتر ميلان، ويوفنتوس، وميلان.

وكان آخرها على ملعب سان سيرو، حينما أسقط ميلان بهدف نظيف، في دور المجموعات لدوري الأبطال بموسم 2002/2003.

أما فوزه الوحيد على النيراتزوري في أرض الأخير، فيعود لموسم (1993/1994)، لحساب إياب ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، بنتيجة (2-1).

وجاء انتصار دورتموند على اليوفي في إيطاليا (2-1)، لحساب دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا (1995-1996).

المصـدر: كووورة