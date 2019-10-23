الولايات المتحدة – شبه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم التحقيق بهدف عزله بـ “الإعدام خارج إطار القانون”، مستخدما عبارة تعود إلى أحلك أيام العبودية في أمريكا.

وكتب على حسابه في “تويتر”: “على جميع الجمهوريين أن يتذكروا ما يشهدونه هنا.. إعدام خارج القانون.. ولكننا سننتصر”.

وكان ترمب واجه انتقادات فورية على التغريدة التي اعتبر فيها أن التحقيق لعزله ليس عادلا ويجرده من حقوقه القانونية.

وذكرت كريستين كلارك، رئيسة لجنة المحامين الوطنيين لحقوق الإنسان في ظل القانون، أنها تشعر بـ “الاشمئزاز من استخدام ترمب السيئ لهذه العبارة اليوم”.

وقالت إن 4743 شخصا أعدموا بهذه الطريقة في الولايات المتحدة في الفترة بين 1882 و1968، من بينهم 3446 من الأمريكيين الأفارقة.

وأضافت أن هذه الإعدامات “كانت جرائم ضد الإنسانية وجزءا بشعا من تاريخ العنف العنصري في البلاد”.

ويتم التحقيق مع ترامب في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بسبب اتهامه باستغلال منصبه.

ويعول الرئيس الأمريكي على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون لتبرئته في حال صوت مجلس النواب لصالح عزله.

المصدر: أ ف ب