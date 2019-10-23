مصر – في سابقة لم تحدث من قبل، وجه الجمهور المحب للمطرب عمرو دياب، عبر “فيسبوك” تهديدات قوية له بسبب عدم طرح ألبومه الجديد “أنا غير” حتى الآن.

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورًا نادرة للهضبة في مرحلة الشباب، ووجهوا تهديدًا طريفاً له لممازحته “هنزل باقي الصور لو منزلتش باقي الألبوم.. اعتبر ده تهديد يا هضبة”.

وكان “الهضبة” رد على هذا الطلب في إحدى حفلاته وقال بطرافته المعهودة “مالكم ومال الألبوم هو ضروري تبقى الأغاني في ألبوم”، ويبدو أن النجم المصري قرر اعتماد طريقة جديدة في طرح أغانيه معتمداً على شركة الاتصالات المصرية ومواقع السوشيال ميديا، حيث طرح عددًا من أغاني ألبومه الجديد “أنا غير”، لعل أبرزها “متغير” و”أنا غير” و”تحيرك” و”يوم تلات” و”قدام مرايتها”.

وسائل اعلام مصرية