الأرجنتين – علق كارلوس تيفيز، مهاجم بوكا جونيورز، على خسارة فريقه فرصة التأهل إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس.

كان بوكا جونيورز، تفوَّق على ريفر بليت، فجر اليوم الأربعاء (1-0) على ملعب “لا بومبونيرا”، لكن الأخير تأهل بفضل فوزه ذهابًا في “المونيمونتال” (2-1).

وقال تيفيز، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “إنه وضع محزن أن نفشل في الوصول للنهائي، لكنني فخور بالفريق؛ لأنه قدم كل ما لديه في الملعب”.

وأضاف: “من الصعب للغاية إجراء تحليل للمباراة عند الخسارة، لكن أنا فخور جدًا بالفريق. لا يوجد أي لوم على اللاعبين وهذا أفضل شيء أذهب به إلى المنزل. لقد أدركت الجماهير هذا، ولذلك قاموا بالتصفيق لنا”.

وتابع: “أعتقد أنَّه في الشوط الأول كان هناك غياب للدقة في اللمسة الأخيرة، وفي الشوط الثاني كان كل شيء يسير على ما يرام، لكن الفرص جاءت في البداية فقط”.

وواصل: “ليس كل المشجعين لديهم مثل هذه العظمة بالتصفيق لفريقهم عند الفشل. أنا فخور بأن أكون قائد هذا النادي، وهذا أيضًا مؤلم لي”.

وأردف: “إلغاء هدف للبوكا بسبب لمسة يد؟ كنت بعيدًا عن الكرة، كما أن الحكم لم يكن قريبًا من اللعبة لا أعرف كيف شاهدها”.

وأتم: “مستقبلي؟ لا يمكنني الإجابة عن أي شيء الآن؛ لأن عدم الوصول للنهائي سيجعل هناك الكثير من الأحاديث”.

المصدر: كووورة