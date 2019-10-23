ألمانيا – تلقى بايرن ميونخ الألماني ضربة جديدة بإصابة مدافعه لوكاس هيرنانديز في كاحله ما سيبعده عن الملاعب لأسابيع عدة، بعد مواجهة فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدير الرياضي في النادي البوسني حسن صالحميدزيتش لإذاعة “سبورت 1” الألمانية “سيغيب (هيرنانديز) عن الملاعب لفترة طويلة. لعدة أسابيع”.

مضيفا: “عانى هيرنانديز من مشكلة في كاحله، سنرى ما إذا كانت أربطة الكاحل قد تأذت، كان يعاني من أوجاع مبرحة في الجزء الداخلي من كاحله لذا اضطررنا إلى استبداله”.

وتعرض هيرنانديز للإصابة في الدقيقة 57 ليشارك بدلا منه جيروم بواتينغ.

وكان الفريق البافاري قد خسر جهود قلب دفاعه الآخر نيكلاس زوليه الأسبوع الماضي لإصابة في الرباط الصليبي ستبعده حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن بايرن ميونخ دفع مبلغا قياسيا بلغ 85 مليون يورو للتعاقد مع هيرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني الصيف الماضي.

بدوره عانى لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز، أحد المرشحين للحلول مكان هيرنانديز في مركز قلب الدفاع، من إصابة عضلية ولم يشارك في الشوط الثاني.

المصدر: “أ ف ب”