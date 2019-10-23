اليابان – تأهل أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه اليوم على مضيفه غوانغجو إيفرغراندي الصيني 1-0، في إياب نصف النهائي، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد.

وسجل شينزو كوروكي قائد الفريق الياباني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

وسيلعب أوراوا ريد دايموندز في الدور النهائي مع الهلال السعودي الذي تأهل بعد مباراتين “ناريتين” مع السد القطري، حيث فاز خارج أرضه 4-1، وخسر في الرياض 2-4.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها أوراوا المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، بعد عامي2007 و2017 حينما نجح بالفوز بلقبيه، والثانية تحديدا كانت على حساب الهلال بعدما تعادلا ذهابا 1-1 على ملعب الملك فهد في الرياض، وفاز الفريق الياباني على أرضه إيابا بهدف دون رد.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في 9 نوفمبر المقبل في العاصمة السعودية، وفي الـ 24 منه، يلعبان الإياب في مدينة سايتاما اليابانية.

المصدر: أ ف ب