ليبيا – أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي ليف دينغوف اليوم الأربعاء أن ليبيا تسعى إلى إبرام اتفاقات جديدة مع روسيا في مجال التعاون العسكري التقني.

دينغوف وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية بعد لقائه مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج قال :”هم يسعون لعقد اتفاقات جديدة في مجال التعاون العسكري التقني هم يريدون بنشاط بناء علاقات تعاون عسكري تقني ونحن نتفهم، مع ذلك،فإنه يوجد حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا ولذلك هذا الأمر صعب الآن”.

وأكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية أنه يتم بحث سبل نعمل من خلالها في إطار المعايير الدولية وفي إطار القانون بشكل علني مطلق.