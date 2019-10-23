اليمن – أفاد مصدر محلي في محافظة عدن بوصول تعزيزات عسكرية سعودية، منتصف ليلة الأربعاء، إلى العاصمة المؤقتة لليمن عدن بجنوب البلاد.

وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن وكالة “سبوتنيك”، أن عشرات من الجنود السعوديين وصلوا على متن طائرة نقل عسكرية إلى مطار عدن الدولي​​​.

وأضاف أنه من المقرر وصول تعزيزات سعودية إضافية إلى عدن للانتشار بدلا عن القوات الإماراتية التي انسحبت من هناك.

وأشار المصدر إلى أن القوات السعودية ستتخذ من معسكر التحالف العربي في مديرية البريقة غرب عدن، وقاعدة العند الجوية في محافظة لحج (60 كم شمال عدن) مقرا لها.

وكانت قوات سعودية، تضم دبابات وعربات وجنود، وأخرى سودانية وصلت الأربعاء الماضي، إلى ميناء الزيت في مديرية البريقة غرب عدن، تم توزيعها بين المطار الدولي في مديرية خورمكسر شرق عدن، ومعسكر التحالف في مديرية البريقة.

وتسلمت، الاثنين الماضي، قوات سعودية وسودانية، مطار عدن الدولي من القوات الإماراتية التي ظلت تديره منذ استعادة التحالف العربي والجيش اليمني مدينة عدن من قبضة جماعة أنصار الله “الحوثيين” في يوليو من العام 2015.

المصدر: سبوتنيك