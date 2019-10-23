شركة “لوك أويل” تعتزم الانسحاب من مشروع للتنقيب مع “أرامكو”

شركة “لوك أويل” تعتزم الانسحاب من مشروع للتنقيب مع “أرامكو”

موسكو – أعلنت شركة “لوك أويل” الروسية العملاقة للطاقة، الأربعاء، عزمها الانسحاب من مشروع كبير للتنقيب عن الغاز مع “أرامكو” السعودية بحلول نهاية العام الجاري.

ووفقًا لوكالة “انترفاكس” الروسية، قال الرئيس التنفيذي للشركة وحيد ألكبيروف، إن “أرامكو” والحكومة السعودية لم تكونا قادرتين على جعل المشروع “مجديًا اقتصاديًا”.

وأضاف أن الشركة الروسية بدأت بالفعل نقل حصتها في شركة الاستكشاف إلى الجانب السعودي.

وجرى تأسيس المشروع المشترك بين “لوك أويل” و”أرامكو” في العام 2004، وتبلغ حصة الشركة الروسية فيه 80 بالمئة.

وحققت الشركتان عددا من الاكتشافات المهمة للغاز في السعودية أواخر العقد الأول من القرن الماضي، لكن الخلافات حول الأسعار، إضافة إلى تقلبات أسعار الطاقة، أدت إلى تأخر متكرر في الإنتاج.

وتابع ألكبيروف: “رغم انسحابنا من مشروع الغاز، لا تزال الشركتان تخططان للتعاون من خلال مشاريع مشتركة للتنقيب في إفريقيا وأوزبكستان”.

وكالات