ليبيا – دعا رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى ضرورة تطوير برنامج مدروس للتحول الاقتصادي في ليبيا إلى جانب العملية السياسية وذلك من أجل وضع حد للمنافسة على الثروة النفطية الليبية.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إستعرض في كلمة ألقاها بالمجلس الأطلسي وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة جملة من الحلول ذات الصبغة الفنية لتحقيق ذلك بدءاً من مبادرات الشفافية المالية وإصلاح نظام الدعم وصولاً الى إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية وتخصيص صندوق لفائدة مختلف المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

وتابع قائلاً :” لكل مواطن ليبي مصلحة في نجاح المؤسسة الوطنية للنفط ليس فقط لأن الشعب الليبي هو المالك الفعلي للمؤسسة بل لأن جميع الليبيين يعتمدون عليها.” كما حذّر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من خطر مزاحمة قطاع النفط للقطاعات الاقتصادية الأخرى وحث في نفس السياق على الابتعاد عن نظام الاستحقاق والبدء في تبني نظام قائم على الدخل المكتسب. واختتم صنع الله حديثه بالقول :” لدى ليبيا قطاعات أخرى واعدة الى جانب قطاع النفط نحن بحاجة الى تقرير مصيرنا بأنفسنا وتطوير استراتيجيتنا الخاصة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وعلى شباب ليبيا تطوير روح المبادرة لديهم والاعتماد أكثر على أنفسهم كما أن على مؤسساتنا واجب خلق المزيد من الفرص”.