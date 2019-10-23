روسيا – اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا تقترب من انتهائها، مشيرا إلى أن كل شيء يتوقف الآن على سير انسحاب القوات الكردية من المنطقة.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عقب القمة الروسية التركية في سوتشي: “هذه العملية تقترب من الانتهاء، وكل شيء سيتوقف على مدى تطبيق الاتفاقات، بما في ذلك حول سحب الأسلحة وإخراج القوات الكردية”.

وأشار لافروف إلى أن روسيا لا تهتم كثيرا بموقف الولايات المتحدة من مذكرة التفاهم، التي توصل إليها اليوم الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان.

وأوضح لافروف: “أولا، هذا الموقف متقلب ومتناقض لدرجة ملموسة، وثانيا يعمل التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، على الأراضي السورية بصورة غير قانونية”.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن تطبيق مذكرة التفاهم المبرمة سيعرقل بشكل كبير المخططات الانفصالية في سوريا، معتبرا أن حل قضية الأكراد ليس ممكنا إلا عبر إعادة وحدة الأراضي السورية وسيادة السلطات الشرعية للبلاد على حدودها كافة.

من جهة أخرى، أكد لافروف تمسك روسيا وتركيا بعملية أستانا الخاصة بتسوية الأزمة السورية التي أدت إلى تشكيل اللجنة الدستورية.

المصدر: وكالات