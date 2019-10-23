ألمانيا – قلب لايبزيغ الألماني تأخره بهدف أمام ضيفه زينيت الروسي إلى فوز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.

وبادر زينيت بالتسجيل عبر لاعبه الأوكراني ياروسلاف راكيتسكي في الدقيقة 25، قبل أن ينتفض لايبزيغ في الشوط الثاني ويحرز هدفين حملا توقيع النمساويين كونراد لايمر ومارسيل سابيتزر في الدقيقتين 49 و59 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع لايبزيغ رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة مؤقتا، قبل لقاء بنفيكا البرتغالي مع ضيفه ليون الفرنسي في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها، فيما توقف رصيد زينيت عند 4 نقاط في المركز الثالث.

المصدر: sportbox.ru