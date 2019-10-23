البنان – أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، أكرم شهيب، امس عن استمرار إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة، بسبب الأوضاع في البلاد.

وقال مكتب شهيب في بيان: “بسبب الاستمرار في إقفال الطرقات، يعلن وزير التربية والتعليم العالي عن إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة غدا الأربعاء الواقع فيه 23 أكتوبر 2019، وحتى إشعار آخر”.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT في لبنان، بأنه تم فتح كل الطرقات في مختلف أرجاء البلاد، بعد مفاوضات متواصلة مع المحتجين باستثناء بعض الطرقات في الشمال.

ولفت إلى أن الجيش اللبناني اتخذ منذ الاثنين إجراءات أمنية مشددة لا سيما في وسط بيروت، حيث وعد المنظمون بتوافد حشود كبيرة إلى ساحتي رياض الصلح وساحة الشهداء في العاصمة اللبنانية مع اقتراب ساعات الليل.

وأشار إلى أن هناك محاولات من القوى السياسية في لبنان لامتصاص الحركة الشعبية من خلال الترويج لفكرة التعديل الوزاري الذي قد يطال الوزراء “الأكثر استفزازا” في الحكومة، لكنه في المقابل، شدد على رفض المحتجين لهذا الخيار.

جدير بالذكر، أن عددا من الشبان قطعوا ظهر الثلاثاء الطريق الرئيسي في الحمرا، أمام مصرف لبنان المركزي، منددين بالسياسات والهندسات المالية.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، قد أعلن يوم الاثنين توافق الحكومة على الورقة الإصلاحية، التي تضمنت عددا من الإجراءات الطارئة والسريعة التي من المتوقع أن تسهم في محاولة إنقاذ الاقتصاد اللبناني المتداعي، ومن ضمنها اقتطاع نصف رواتب الوزراء والنواب، وفرض ضريبة على أرباح المصارف وغيرها، إلا أن المحتجين رفضوا إجراءات الحكومة وأصروا على المطالبة باستقالتها وإسقاط النظام، وفق تعبيرهم.

المصدر: وكالات