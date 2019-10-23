ليبيا – كشف مصدر دبلوماسي أن الحكومة الألمانية حددت شهر ديسمبر المقبل موعداً مبدئياً لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، مشيراً إلى عقد اجتماع على المستوى الدبلوماسي لدول إقليمية ودولية معنية بالوضع في ليبيا خلال اليومين الماضيين.

المصدر أكد في تصريحات لصحيفة الاتحاد على ترتيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد حوار ليبي – ليبي بالتزامن مع عقد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن المؤتمر سيكون على غرار مؤتمري باريس وباليرمو حول الأوضاع في البلاد.

وأوضح أن البعثة الأممية التي تجهز لحوار ليبي- ليبي بالتزامن مع مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية لم تحدد بعد الأطراف السياسية الليبية التي ستتم دعوتها لحضور جلسات الحوار، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي لدى ليبيا يبحث وضع خريطة طريق لحل الأزمة الراهنة التي تعاني منها الدولة الليبية.

وأشار المصدر إلى إهتمام القيادة الألمانية بالمؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في برلين ودعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للجهود الدبلوماسية الألمانية التي تسعى لإنجاح المؤتمر الدولي وتقريب وجهات النظر بين الدول الإقليمية والدولية حول آلية حل الأزمة الليبية.

كما بيّن أن الفريق الدبلوماسي الألماني بقيادة يان هيكر كبير مستشاري حكومة ألمانيا للسياسة الخارجية والأمن وكاتب الدولة في الخارجية لشؤون الشرق الأوسط أندرياس ميشائيليز يسعيان إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الدولية كافة لنزع فتيل الأزمة بين هذه الدول التي تمتلك تحالفات عدة داخل المشهد الليبي.

ونوّه إلى أن مؤتمر برلين يشهد تنسيقاً على مستوى دول «5+5» التي تنقسم إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالإضافة إلى دول أخرى منها إيطاليا ومصر وتركيا وألمانيا، معتبراً أن مؤتمر برلين يهدف بالأساس لوقف إطلاق النار وإقرار تهدئة في ليبيا بالإضافة إلى إيجاد مخرج للانسداد السياسي.