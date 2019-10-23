مصر – شنت الإعلامية ياسمين الخطيب هجوماً حاداً على نقابة الموسيقيين ودافعت في معرض هجومها عن حفلات المهرجانات الشعبية بعد قرار نقابة الموسيقيين بعدم منح حمو بيكا تصريحاً بالغناء.

وغردت الخطيب من خلال حسابها الشخصي عبر تويتر” قائلة: ‏”أغاني المهرجانات فن شعبي يُعبر عن هموم وأحلام طبقة قوامها السواد الأعظم من الشعب المصري، المهرجانات فن الغلابة، وليس من حق أحد أن يفرض عليهم ما يسمعوه ويحرمهم مما اختاروه، بحجة إفساد الذوق العام!”.

وتابعت: “قرار منع الحفلات، إذا كانت أسبابه أمنية، فعلى المسؤولين أن يمنعوا حفلات محمد رمضان أيضًا، لأنها تجتذب نفس الجمهور”.

وأضافت: “‏وبعدين تعالى هنا.. مين فينا مابيسمعش “مافيش صاحب يتصاحب” ولا “تبقى معدية” ولا.. ولا..؟! ده عبد العزيز محمود اللي غنى من ألحان السنباطي، له أغنية اسمها “يا شبشب الهنا يا ريتني كنت أنا”! قال ذوق عام قال.. ده انتو فيكو العبر..”.

وسائل اعلام مصرية