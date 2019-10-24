سوريا – افتتح في مدينة إدلب السورية، الأربعاء، معرض للمنتجات اليدوية للمكفوفين خَلقيا وخلال الحرب في سوريا.

وقدم المكفوفون منتجاتهم المصنوعة من القش والخيزران، مثل السلال والأطباق والأباريق والصواني.

وأفاد “إبراهيم دبيل”، وهو مدرس فاقد بصره منذ الولادة، للأناضول، أنه تلقى تعليمه في مدرسة المكفوفين بمدينة حلب (شمال) ثم عمل على تدريس المكفوفين فيها.

وأضاف دبيل، أنه انتقل إلى إدلب مع بدء الثورة في سوريا، وافتتح مركزا لتعليم المكفوفين، حيث بدأ بتعليم 8 منهم على صناعة المنتجات اليدوية من القش والخيزران.

وأوضح أنه نظم معرضه بدعم من منظمة “شفق” الخيرية، للفت انتباه العالم إلى حقيقة أن المعوقين بصريا أشخاص مبدعون يمكنهم القيام بكل شيء.

ولفت أنه قدم للمكفوفين أساسيات صناعة المنتجات اليدوية، وهم بدورهم تطوروا أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على العمل في مختلف المهن.

بدوره، أوضح وائل بوزاكلي، أحد المكفوفين المشاركين في المعرض، أنه بذل جهودا كبيرة لتعلم صناعة المنتجات اليدوية.

وأضاف أن الجميع يظنون أن المكفوفين أشخاص عاجزون ومستسلمون للحياة، إلا أنهم مخطؤون.

وأكد أن المكفوفين يبذلون جهودا كبيرة في حياتهم حتى يتغلبوا على الصعوبات التي يواجهونها، معربا عن شكره لجميع من يقف إلى جانبهم ويظهر التضامن معهم.