ليبيا – أعلن وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج عن ضرورة عقد مؤتمر سوتشي للتسوية في ليبيا على غرار المؤتمر حول التسوية السورية.

الحويج قال في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية على هامش قمة “روسيا – إفريقيا” في سوتشي أمس الأربعاء إنه يطلب من روسيا الإسهام أكثر في حل الأزمة الليبية، لافتاً إلى أن روسيا دولة مهمة وعضو فاعل في مجلس الأمن وعضو اقتصادي كبير ودولة عظمى.

وأشار إلى أنه على المجتمع الدولي أن يحل الأزمة الليبية وليس إدارتها وإنهاء فوضى السلاح ووضع آليات لجمعه وتنظيم ونزع السلاح من المليشيات، معتبراً أن تهديد الأمن في ليبيا هو تهديد لإفريقيا وللمتوسط ولكل العالم وبالتالي البلاد في حاجة أولا إلى حل المشكلة الأمنية ثم الذهاب إلى حوار شامل.

وفي مقابلة مع قناة RT صرح الحويج بأن معركة تحرير طرابلس هي معركة استعادة الدولة، مضيفاً أنه في ظل غياب استعادة الدولة هذا السلاح الذي هو أكثر من 21 مليون قطعة يوزع ويباع وينتشر في كثير من دول العالم.

كما استطرد حديثه :”نحن اليوم محتاجون إلى أن نصوب الأشياء… ومحتاجون إلى حلول سياسية وسلام حقيقي وإلى حوار وطني ومصالحة وطنية شاملة… شريطة عدم استخدام السلاح، لا يمكن الحديث عن تسوية سياسية أو حوار سياسي مع المليشيات والإرهابيين”.

وفي الختام شدد على أنه بعد تحرير العاصمة من المليشيات وإنهاء فوضى السلاح سيتم التوجه إلى حوار وطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخابات.