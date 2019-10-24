ليبيا – قال رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في لقاء مع RT أمس الأربعاء إن مشاركة ليبيا في قمة روسيا إفريقيا تؤكد عمق علاقة طرابلس مع موسكو.

السراج إعتيبر في اللقاء أن مشاركة بلاده تؤكد أيضاً عمق العلاقة مع المحيط الإفريقي والعمل على إيجاد أوجه تعاون بين موسكو والدول الإفريقية.

وأفاد رئيس حكومة الوفاق بأن لدى طرابلس علاقات جدية مع روسيا، مشيراً إلى وجود اتفاق موسع مع موسكو منذ العام 2008 تعمل بلاده على مراجعته بالإضافة إلى مراجعة المشاريع المتوقفة وحث الشركات الروسية للعودة للاستثمار.

وبخصوص ملف حظر توريد السلاح إلى ليبيا أكد على أن حكومة الوفاق التزمت بقرار الحظر على مدى السنوات الماضية، منوهاً أن ماوصفه بـ”الطرف المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) يتحصل على السلاح وأن ذلك كان بشهادة خبراء الأمم المتحدة بحسب قوله.

وبين في السياق أنه كان من الأجدر التركيز على ما وصفها بـ”قوات حفتر” التي كانت طيلة سنوات تعزز ترسانتها من الأسلحة، مشدداً على وجود دول تدعهم.

كما أعرب عن أمله في أن تدرك تلك الأطراف أن استمرار دعمها لن يؤثر إلا بإطالة أمد الحرب والمزيد من سفك الدماء والدمار في ليبيا لأن إيقاف هذا الدعم سيؤدي لاستقرار البلاد.

وأوضح رئيس حكومة الوفاق أنهم على تواصل مع الأوروبيين للبحث عن مصالحه سواء السياسية أو الاقتصادية أما بشأن الأموال المجمدة بقرار أممي فقد صرح السراج بأن ليبيا لم تطالب برفع التجميد وإنما طالبت بمراجعة تلك الودائع وتتابع طرابلس مع الجهات الدولية عملية تداول الأموال في البنوك.

وتابع قائلاً:” إن ما نخشاه هو عدم متابعة هذه الأموال والتصرف فيها ووضعها في القنوات المناسبة والتي قد تتسبب في خسائر للدولة الليبية والمؤسسات المالية المودعة لديها تلك الأموال لا تعنيها خسائر ليبيا”.

السراج نفى خلال اللقاء وجود قوات تركية على أراضي ليبيا، مؤكداً أن طرابلس تتعاون مع أنقرة في عدة مجالات من بينها الأمنية و حكومة الوفاق لا تتردد في التعامل مع أي طرف للدفاع عن نفسها وهو حق مشروع لا يمكن مصادرته. بحسب تعبيره.