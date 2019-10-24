ليبيا – شارك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في أعمال قمة روسيا – أفريقيا بمدينة سوتشي وهي القمة الأولى من نوعها وشارك فيها عشرات رؤساء الدول والحكومات وترأس القمة الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

السراج وصف في كلمة عن ليبيا وفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة الوفاق القمة بأنها حدث مهم في تاريخ العلاقات الافريقية الروسية، قائلاً :” إنني أتيت وأنا أحمل معي قضية بلادي التي تمر بظروف استثنائية وأزمة خطيرة سببها التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي التي نجم عنها انقسام سياسي ومؤسساتي، تفاقم ليصل إلى عدوان عسكري على عاصمتها وضواحيها بتشجيع وتمويل خارجي ودعم عسكري من بعض الدول، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن”.

وتحدث السراج عن توقيت ما وصفه بـ”العدوان” الذي ارتكب في وقت كانت فيه الاستعدادات تجري لعقد مؤتمر وطني يجمع كل الليبيي لإيجاد حل سياسي لأزمة بلادهم فنسف ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) تطلعاتهم وجهود المجتمع الدولي، حسب زعمه. وفند رئيس الرئاسي ما وصفها بـ”مزاعم المعتدي” بأن “اعتدائه” هدفه محاربة الإرهاب، مشيراً لمعارك تحرير سرت من تنظيم داعش الإرهابي ومواصلتها رصد واستهداف فلول الإرهابيين. وطالب رئيس المجلس الرئاسي إدانة ما وصفه بـ”الاعتداء الغاشم” وما يرتكبه من وصفهم بـ”المليشيات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) من انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب والتفريق بين المعتدي والمعتدى عليه الذي يمارس حقه المشروع في الدفاع عن النفس وحماية المدنيين. كما أكد العزم لردع من وصفه بـ”المعتدي” ودحره وتحميل من يدعمه مسؤولية كافة الانتهاكات التي ارتكبها والتمسك بخيار السلام، مشيراً إلى مبادرته في يونيو الماضي لعقد مؤتمر وطني يمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة كم. رئيس المجلس الرئاسي أشار إلى تداعيات ما وصفه بـ”العدوان” السلبية على دول الجوار وبما يتطلب موقفاً أفريقياً موحداً حسب قوله ، داعيا الاتحاد الأفريقي ليلعب دوراً مركزيا في الجهود الهادفة لحل هذه الأزمة لما ينتج عن استمرارها من عواقب وخيمة ليس على ليبيا فحسب بل على الدول الأفريقية جميعها.