روسيا – وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والقادة الأفارقة لحضور منتدى أسوان للتنمية والسلامة المستدامة الإفريقية في ديسمبر القادم.

وأكد السيسي في كلمة ألقاها في افتتاح قمة المنتدى الاقتصادي “روسيا – إفريقيا” الأول من نوعه في مدينة سوتشي الروسية، انفتاح القارة الإفريقية على العمل مع كل الشركاء.

وقال الرئيس المصري: “روسيا أحد أهم الفاعلين على الساحة الدولية وأحد أهم أصدقاء قارتنا الإفريقية، لقد قطع التعاون الإفريقي – الروسي أشواطا طويلة منذ منتصف القرن الماضي الذي شهد تضامن روسيا مع الدول الإفريقية في كفاحها ضد الاستعمار وإسهاما ماديا ولوجستيا ومعنويا، دعما لحركات التحرر الإفريقي على مدى القارة”.

وأوضح السيسي أن منتدى أسوان سيكون مفتوحا لأصحاب الفكر والعلم، وسيعبر بشكل كبير عن القارة الإفريقية وثقافاتها.

من جانبه رحب الرئيس الروسي بدعوة نظيره المصري، وأعرب عن دعمه للمبادرة المصرية، ووصفها بأنها فكرة جيدة.

المصدر: RT