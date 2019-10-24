سوريا – أعلنت الشرطة العسكرية الروسية في سوريا، أنها بدأت تسيير دورياتها لأول مرة في مدينة عين العرب على الحدود التركية السورية.

وقال المتحدث باسم قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا اللواء إيغور سيريتسكي في تصريحات صحفية نشرت اليوم الخميس: “وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والتركي، بدأت الوحدات العسكرية الروسية ابتداء من ظهر يوم 23 أكتوبر، بتسيير دوريات على طول الحدود السورية التركية، تشمل منطقة مدينة عين العرب (كوباني)”.

وبخصوص موقع تمركز الشرطة الروسية في مدينة عين العرب شمال شرق سوريا، قال: “تقع نقطة تمركزنا عند الحدود على بعد بضعة كيلومترات من عين العرب وكيلومترين من الأراضي التركية، على تلة مرتفعة ومجهزة وفيها برج اتصالات”.

وأضاف أن الشرطة العسكرية الروسية ستضع مع حرس الحدود السوري آلية لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية مع أسلحتها من منطقة الحدود حسب الاتفاق التركي الروسي.

المصدر: إنترفاكس