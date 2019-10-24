موسكو – أعلن الكرملين عن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف المستمر بين البلدين حول سد النهضة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن بوتين اقترح الوساطة خلال لقائه أمس الأربعاء قيادة البلدين، وأكد استعداده لتقديم المساعدة في هذه المسألة إذا طلب من روسيا ذلك.

وأوضح بيسكوف أن قمة سوتشي الحالية تتيح فرصة جيدة لإجراء لقاءات ثنائية ومحادثات مباشرة حول المسائل التي تثير قلق الجانبين.

ويتزامن تصريح الكرملين مع حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قمة “روسيا – إفريقيا” في مدينة سوتشي الروسية.

وتسبب سد “النهضة” الإثيوبي في توتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، خاصة في الفترة الأخيرة، بعد فشل المحادثات بين الطرفين حول تفاصيل أهمها المدة الزمنية التي سيستغرقها ملء السد، لما قد ينعكس من عجز على منسوب المياه في نهر النيل الذي تعتمد عليه الزراعة المصرية.

المصدر: “تاس”