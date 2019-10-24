بروكسل – قرر البنك المركزي الأوروبي، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما خفضها منتصف الشهر الماضي.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، خفض المركزي الأوروبي، سعر الفائدة على الإقراض بنسبة 10 نقاط أساس إلى -0.5 بالمئة.

وقال المركزي الأوروبي حينذاك إن معدل الفائدة على إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، سيظل دون تغيير عند 0.00 بالمئة، وأيضا سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لليلة واحدة عند 0.25 بالمئة.

وتوقع في بيان أصدره اليوم ، أن تظل أسعار الفائدة الرئيسة لديه عند مستوياتها الحالية أو أقل “حتى تتقارب توقعات التضخم بقوة إلى مستوى قريب بما فيه الكفاية، ولكن أقل من 2 بالمئة ضمن أفق توقعاته”.

وتباطأ معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو (19 دولة) تبأطا إلى 0.9 بالمئة في سبتمبر/ أيلول 2019، مقابل 1 بالمئة في الشهر السابق عليه، وفق مكتب الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”.

كما توقع المركزي الأوروبي اليوم أن يتواصل طلاق برنامج شراء الأصول بواقع 20 مليار يورو (21.9 مليار دولار) شهريا، المقرر الشهر المقبل، “طالما كان ذلك ضروريا وأن ينتهي قبل فترة وجيزة من بدء رفع أسعار الفائدة الرئيسية”، دون مزيد من التفاصيل.

وتباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو (19 دولة) إلى 0.2 بالمئة في الربع الثاني من 2019، بسبب انكماش اقتصاد ألمانيا وتباطؤ التجارة.

ومؤخرا، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.5 بالمئة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 بالمئة بدون تغيير في 2019.

الأناضول