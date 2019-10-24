ليبيا – إجتمع عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي بحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية الإيطالية أمس الأربعاء وذلك لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

الوزيرة الإيطالية أثنت وثمنت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مجهودات وزارة الداخلية في هذه الفترة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية حيث ذكرت أن إيطاليا على علم تام بالصعوبات التي تواجهها ليبيا وذلك بالاستمرار في مواجهة هذه الظاهرة.

وذكرت لوتشيانا لامورجيزي في معرض حديثها أن إيطاليا ستقوم بدعم ليبيا بتزويدها ببعض الأدوات والتجهيزات والوسائل الفنية ذات الطبيعة التقنية وأن العمل المشترك يجب أن يكون على عدة مستويات.

وأشارت ألى أن الأوضاع الأمنية في سوريا قد تدفع ببعض المنظمات الإرهابية بأن تلجأ إلى ليبيا وهذا ينعكس على الحالة الأمنية برمتها، مؤكدةً ضرورة أن يتولى المجتمع الدولي معالجة هذه المسألة.

ومن جانبه قال باشاغا إن ملف الهجرة غير الشرعية ملف حساس جداً ومناقشة التعاون الأمني بين الجانبين الليبي والإيطالي يحتاج إلى تطوير وخطوات فعالة وبرامج واضحة وكذلك اتفاقيات أمنية بالخصوص.

وأضاف :”على الرغم من الصعوبات التي تعيشها ليبيا وخاصة العاصمة طرابلس جراء محاولة مليشيات حفتر الاعتداء على العاصمة فإننا لا زلنا نبذل الجهد من أجل إيجاد حلولا لهذه المسألة وقد كنا ولا زلنا إيجابيون فيما يتعلق بمعالجة هذه الظاهرة”.

ولفت إلى أن هناك ضغط على إيطاليا من قبل الإتحاد الأوروبي بسبب هذه الظاهرة ولكن قلة الإمكانيات سبب مشكلة كبيرة، مبيناً أن ملف الهجرة يمس الأمن القومي وكرامة الإنسان لذلك يجب معالجته بشكل حضاري.

كما أكد على أن فكرة أو مشروع التوطين مرفوض شكلاً وموضوعاً، منوهاً إلى أن المطلوب في هذا الموضوع أن تكون هناك خطوات عملية ومحددة دون استخدام هذا الملف لأغراض سياسية.

واختتم باشاغا تصريحاته قائلاً:” إننا لا نطلب هذه الاشياء (الأدوات ووسائل تقنية وغيرها) بالمجان بل نرغب في إقامة شراكة في مجالات معينة وفي التدريب والمنح الدراسية سواء أكان الأمر أمنياً أو غيره ولكن بدون الوسائل والتقنيات التي طلبناها فإن الأمور لن تكون فعالة”.