إسبانيا – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن مشاركة برشلونة في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية عام 2021، غير مضمونة.

وأعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، أن الصين ستستضيف مونديال الأندية 2021، والذي سيشهد مشاركة 24 فريقًا لأول مرة.

وستقام بطولة مونديال الأندية بنظامها الجديد كل 4 سنوات، وستنطلق النسخة الأولى خلال الفترة من يونيو / حزيران وحتى يوليو /تموز 2021.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإنه يتعين على برشلونة الفوز بأحد لقبي دوري أبطال أوروبا أو اليوروبا ليج، من أجل ضمان المشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن تحصل أوروبا على 8 مراكز، وسيكون الجاران المدريديان ريال بطل النسخة قبل الماضية لدوري الأبطال وأتلتيكو بطل لبنسخة قبل الماضية للدوري الأوروبي، ضمن الأندية التي ستمثل القارة العجوز في أول نسخة، فمعايير التأهل تمنح المقاعد للأندية الفائزة بلقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي للمواسم الأربعة الأخيرة قبل انطلاق البطولة، والتي حددت خلال الفترة من 2018 وحتى 2021.

المصدر: كووورة