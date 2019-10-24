بشيكطاش يخسر من براغا البرتغالي في “يوربا ليغ”

بشيكطاش يخسر من براغا البرتغالي في “يوربا ليغ”

تركيا – واصل فريق بشيكطاش التركي، الخميس، عروضه الضعيفة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوربا ليغ).

وتلقى بشيكطاش الهزيمة من ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي بنتيجة 1 – 2، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الحادية عشر للبطولة.

أحرز هدفي براغا، ريكاردو هورتا والأنغولي ويلسون إدواردو في الدقيقتين 38 و80.

فيما جاء هدف بشيكطاش الوحيد عن طريق أوموت نايير في الدقيقة 71.

وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، قلب وولفرهامتون الإنجليزي تأخره بهدف لفوز بهدفين على مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

تقدم الفريق السلوفاكي بهدف عن طريق السلوفيني أندراس سبورار في الدقيقة 11.

وعاد الضيوف بهدفين عبر المغربي رومان سايس والمكسيكي راؤول خيمينيز من ضربة جزاء في الدقيقتين 58 و64.

بذلك، ارتقى سبورتينغ براغا للصدارة برصيد 7 نقاط، ووولفرهمبتون للمركز الثاني بـ 6 نقاط، وسلوفان الثالث بـ 4 نقاط، وبشيكطاش الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

الأناضول