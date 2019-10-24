ليبيا – سجلت بلدية بن وليد عشرات الإصابات بمرض اللشمانيا خلال الأيام الأخيرة حتى بلغ العدد الإجمالي للمصابين وفقاً لمصادر صحية قرابة 250 مصاب أي بارتفاع قارب الضعف مقارنة بالاسبوع الماضي .

ويطالب قطاع الصحة في بن وليد بزيادة كميات العلاج التي يقدمها المركز الوطني للأمراض السارية والمتوطنة محذراً من أن نقص العلاجات اللازمة سيُسهم في تفشي هذا المرض.

وفي سياق متصل ، تعاني بلدية تاورغاء من إنتشار ذات المرض الذي أصاب المئات من سكانها العائدين لمدينتهم مؤخراً بعد سنوات التهجير وكان من بين المصابين رئيس المجلس المحلي نفسه عبدالرحمن الشكشاك .

وبحسب إحصائيات شبه رسمية ، فقد بلغت نسبة المصابين بالمرض في تاورغاء قرابة 90٪؜ من السكان الذين يقولون أن تفريغ بعض الجهات من مصراتة لشاحانات القمامة ومياه الصرف الصحي في حدود مدينتهم ساهم في إنتشار ذبابة الرمل التي تنقل هذا المرض للإنسان .

ومن جهاه أعلن رئيس الرئاسي فائز السراج الاسبوع الماضي عقب لقاء مع الشكشاك في طرابلس بأنه أصدر تعليماته للجهات المعنية بوقف رمي المخلفات او تفريغ سيارات الصرف الصحي في تاورغاء .

المرصد – متابعات