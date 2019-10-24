ليبيا – سجلت بلدية بن وليد عشرات الإصابات بمرض اللشمانيا خلال الأيام الأخيرة حتى بلغ العدد الإجمالي للمصابين وفقاً لمصادر صحية قرابة 250 مصاب أي بارتفاع قارب الضعف مقارنة بالاسبوع الماضي .
ويطالب قطاع الصحة في بن وليد بزيادة كميات العلاج التي يقدمها المركز الوطني للأمراض السارية والمتوطنة محذراً من أن نقص العلاجات اللازمة سيُسهم في تفشي هذا المرض.
وفي سياق متصل ، تعاني بلدية تاورغاء من إنتشار ذات المرض الذي أصاب المئات من سكانها العائدين لمدينتهم مؤخراً بعد سنوات التهجير وكان من بين المصابين رئيس المجلس المحلي نفسه عبدالرحمن الشكشاك .
وبحسب إحصائيات شبه رسمية ، فقد بلغت نسبة المصابين بالمرض في تاورغاء قرابة 90٪ من السكان الذين يقولون أن تفريغ بعض الجهات من مصراتة لشاحانات القمامة ومياه الصرف الصحي في حدود مدينتهم ساهم في إنتشار ذبابة الرمل التي تنقل هذا المرض للإنسان .
ومن جهاه أعلن رئيس الرئاسي فائز السراج الاسبوع الماضي عقب لقاء مع الشكشاك في طرابلس بأنه أصدر تعليماته للجهات المعنية بوقف رمي المخلفات او تفريغ سيارات الصرف الصحي في تاورغاء .
المرصد – متابعات