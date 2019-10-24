ليبيا – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء في مدينة سوتشي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك على هامش مشاركة سيادته فى فعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.

بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أشار بحسب مكتبه الإعلامي إلى أن السيسي وبوتين تطرقا خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة ببعض القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها تطورات الأزمة السورية والمسألة الليبية وكذلك القضية الفلسطينية.

ونوّه راضي إلى أن رؤى الرئيسين توافقت على حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك النزاعات وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة من أجل استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة وعلى نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.