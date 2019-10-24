ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ناقش أثناء اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة تطور الوضع العسكري والسياسي والإنساني في ليبيا.

الخارجية الروسية أكدت في بيانها الذي نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس أن موسكو تجدد دعمها المستمر لوحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها والقضاء على الإرهاب في البلاد كما تطرق الطرفان إلى بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الروسية الليبية.

وفي وقت سابق قبل هذا الاجتماع الذي عقد في سوتشي على هامش القمة الروسية – الإفريقية أعلن بوغدانوف أنه يعتزم مناقشة موضوع احتجاز الموظفين الروس الذين يعملون في منظمة الصندوق الوطني لحماية القيم في ليبيا مع السراج وفقا لرئيس الصندوق ألكساندر مالكيفيتش فقد وجهت إليهم تهمة التدخل في الانتخابات.