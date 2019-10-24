سيئول – كشفت بيانات رسمية، الخميس، عن تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية إلى 0.4 بالمئة في الربع الثالث من 2019، مقابل 1 بالمئة في الربع السابق عليه.

وقال بنك كوريا المركزي، في بيان اليوم إن الاقتصاد حقق نموا مطردا في الربع الثالث من العام الجاري بفضل زيادة الإنفاق الحكومي وانتعاش الصادرات بشكل بسيط.

وأضاف المركزي الكوري الجنوبي أن هذا النمو يساعد على تقليل المخاوف المتعلقة بتعرض الاقتصاد للانكماش حيث أنه جاء بعد انكماش غير متوقع بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.

وخلال الربع الثالث، زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 1.2 بالمئة في حين ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.1 بالمئة.

وارتفعت الصادرات الكورية الجنوبية 4.1 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عليه.

ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد كوريا الجنوبية إلى 2 بالمئة في 2019 و 2.2 بالمئة في 2020 مقابل 2.6 بالمئة في كلا العامين في تقديرات سابقة.

وتعتبر كوريا الجنوبية أن الموازنة التوسعية لعام 2020، ليست اختيارية بل ضرورية.

ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الكورية عن موازنة قياسية لعام 2020 قدرت بـ513.5 تريليون وون (نحو 437.7 مليار دولار) بهدف تعزيز اقتصادها المتباطئ إثر تعمق الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن خلافها المتصاعد مع اليابان.

وتمثل الموازنة التوسعية التي أقرها مجلس الوزراء زيادة بـ 9.3 بالمائة عن موازنة العام الجاري، لتسجل ثاني عام على التوالي تتخطى فيه الزيادة في الموازنة معدل الـ9 بالمائة.

الأناضول