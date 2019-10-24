فيينا – هبطت أسعار النفط في العقود الآجلة خلال تعاملات، امس مدفوعة بارتفاع مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول (08:15 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.37 بالمئة أو 22 سنتا إلى 59.48 دولارا للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.51 بالمئة أو 28 سنتا إلى 54.20 دولارا للبرميل.

وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع الماضي على خسائر مع هبوط برنت 1.8 بالمئة والخام الأمريكي 1.7 بالمئة.

وأمس الثلاثاء، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقال المعهد إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لتصل إلى 437 مليون برميل.

وتترقب الأسواق هل تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري ينهي الخلافات القائمة التي تضغط على طلب النفط.

كما يدرس تحالف (أوبك+) الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا إمكانية إقرار خفض كبير لإنتاج النفط خلال الاجتماع المقبل في الشهر المقبل مع مخاوف ضعف الطلب في 2020.

الأناضول