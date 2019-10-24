تعليق الجبير على إقالة العساف وتعيين بن فرحان

تعليق الجبير على إقالة العساف وتعيين بن فرحان

السعودية – علق وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على تعيين وزير الخارجية الجديد الأمير فيصل بن فرحان، خلفا لإبراهيم العساف.

وهنأ الجبير في حسابه على “تويتر” الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بتعيينه وزيرا للخارجية.

وأشاد الجبير بسياسة المملكة ودعمها، واهتمامها الكبيرين بالأسرة الدبلوماسية السعودية التي “نتشرف جميعا بالانتساب لها”.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الأربعاء، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزيرا للخارجية، بدلا من إبراهيم العساف.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تم تعيين إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

المصدر: وكالات