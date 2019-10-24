سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قائمة الأهداف المرشحة لجائزة هدف الجولة في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد انتهاء الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ويتنافس هدف النمساوي مارسيل سابيتزر، لاعب لايبزيج، في شباك زينيت سان بطرسبرج، مع هدف كورينتين توليسو، لاعب بايرن ميونخ، في شباك أولمبياكوس.

ودخل هدف باولو ديبالا (الأول) نجم يوفنتوس، في شباك لوكوموتيف موسكو، وهدف أليكس تشامبرلين (الثاني) نجم ليفربول، في شباك جينك، ضمن الأهداف المرشحة للفوز بجائزة هدف الجولة.

جدير بالذكر أن الرباعي قد فريقه لتحقيق الانتصار في هذه الجولة، حيث ساهم هدف سابيتزر في فوز لايبزيج بهدفين مقابل هدف، كما ساهم هدف توليسو في فوز بايرن خارج ملعبه على أولمبياكوس ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما هدفي ديبالا، فقلبا تأخر يوفنتوس على ملعبه بهدف أمام لوكوموتيف موسكو، للفوز بهدفين، ودخل هدفي تشامبرلين ضمن فوز ليفربول الكبير خارج ملعبه على جينك البلجيكي بنتيجة (4-1).

المصدر: كووورة