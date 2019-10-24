ليبيا – صرح رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية ( مجموعة تابعة للخارجية والبرلمان ) ليف دينغوف، بأن موسكو وحكومة الوفاق تخططان لتوقيع عقد لتوريد مليون طن من القمح الروسي إلى ليبيا.
وجاء التصريح عبر قناة روسيا اليوم عقب لقاء المسؤول الروسي اليوم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ، الذي وصل إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الروسية -الإفريقية التي من المفترض ان يغادرها للمشاركة في قمة دول عدم الإنحياز في أذربيجان .
وقال دينغوف إنه من المفترض توقيع العقد، الذي تبلغ مدته عاما واحدا، في غضون شهر، على أن يبدأ التوريد في بداية العام القادم 2020 .
وبالإضافة لتوريد القمح، بحث الجانبان مجالات التعاون الأخرى، وقال المسؤول، إن “الاجتماع مع السراج أظهر أن طرابلس مهتمة بتطوير تعاون متعدد الجهات مع موسكو “.
وفي سياق متصل قال دينغوف الأربعاء أيضاً أن الوفاق تسعى إلى إبرام اتفاقات جديدة مع روسيا في مجال التعاون العسكري التقني.
دينغوف وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية بعد لقائه مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج قال :”هم يسعون – أي الوفاق – لعقد اتفاقات جديدة في مجال التعاون العسكري التقني ، هم يريدون بنشاط بناء علاقات تعاون عسكري تقني ونحن نتفهم، مع ذلك،فإنه يوجد حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا ولذلك هذا الأمر صعب الآن”.
وأكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية أنه تم بحث سبل للعمل من خلالها مع السراج ووفده في إطار المعايير الدولية وفي إطار القانون بشكل علني مطلق.
يشار إلى أن قمة “روسيا – إفريقيا” انطلقت اليوم في مدينة سوتشي الروسية برئاسة بوتين والسيسي، حيث أن مصر تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي. وتعد القمة أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.
المرصد – متابعات
المصدر : روسيا اليوم + سبوتنيك