ليبيا – صرح رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية ( مجموعة تابعة للخارجية والبرلمان ) ليف دينغوف، بأن موسكو وحكومة الوفاق تخططان لتوقيع عقد لتوريد مليون طن من القمح الروسي إلى ليبيا.

وجاء التصريح عبر قناة روسيا اليوم عقب لقاء المسؤول الروسي اليوم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ، الذي وصل إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الروسية -الإفريقية التي من المفترض ان يغادرها للمشاركة في قمة دول عدم الإنحياز في أذربيجان .

وقال دينغوف إنه من المفترض توقيع العقد، الذي تبلغ مدته عاما واحدا، في غضون شهر، على أن يبدأ التوريد في بداية العام القادم 2020 .

وبالإضافة لتوريد القمح، بحث الجانبان مجالات التعاون الأخرى، وقال المسؤول، إن “الاجتماع مع السراج أظهر أن طرابلس مهتمة بتطوير تعاون متعدد الجهات مع موسكو “.