أوضح تقرير “ثروة العالم” أن ارتفاع أعداد المليونيرات خلال العام الماضي رفع عددهم في جميع أنحاء العالم إلى 47 مليون مليونير (46.8 مليون مليونير بالتحديد).

مجموع ما يملكه مليونيرات العالم حاليا هو 158.3 تريليون دولار، أي 44% من ثروة العالم، وفقا لتقديرات التقرير.

لا تزال الولايات المتحدة تحتل الصدارة على صعيد أعداد المليونيرات وأيضا معدل ظهور المليونيرات الجدد، حيث أضافت أميركا إلى قائمة المليونيرات أكثر من 675 ألف مليونير جديد خلال العام الماضي، ليصبح عدد المليونرات في أميركا 18.6 مليون مليونير، تلتها اليابان ثم الصين.

أستراليا كانت أكبر الخاسرين خلال نفس الفترة بعدما انخفضت أعداد المليونيرات فيها بنحو 124 ألف مليونير .