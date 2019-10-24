إسبانيا – ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن ريال مدريد أبلغ لاعبه أنه بإمكانه الرحيل، وذلك بعد أقل من عام على انضمامه للفريق الملكي، قادما من الدوري الإنجليزي.

وانضم براهيم دياز من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 22 مليون جنيه إسترليني، بعقد مدته 6 سنوات، لكنه تعرض للإصابة في أوتار الركبة، وغاب لفترات طويلة.

وعانى دياز من نكسة جديدة في أواخر أغسطس/ آب الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو يكافح لفرض نفسه على خطط المدرب زين الدين زيدان.

وشارك دياز في 12 مباراة فقط بقميص ريال مدريد منذ عودته إلى إسبانيا، وسجل هدفًا واحدًا فقط، وصنع 2.

وخلال هذا الموسم، شارك في مباراة واحدة فقط كبديل أمام ريال مايوركا، في اللقاء الذي خسره ريال مدريد بهدف دون رد، وفقذ على إثره صدارة الليجا.

المصدر: كووورة